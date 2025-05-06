Валюти падають: який курс в обмінниках та на чорному ринку

Долар на ринку дешевшає, а саме на чорному ринку та в обмінниках. Водночас євро в банках зросло, але на чорному ринку суттєво втратило.

Курс валют у банках

Станом на ранок 6 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (-5 копійок проти 5 травня) та продаж по 41,90 гривні (-1 копійка).

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Купівля євро проходить по 47 гривень (+10 копійок), продаж – по 47,60 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,43 гривні (-9 копійок), а продати по 41,42 гривні (-13 копійок).

(-9 копійок), а продати (-13 копійок). Купівля євро по 47,10 гривні (-20 копійок), а продаж по 47,29 гривні (-21 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40 гривень (-67 копійок), а продають по 41,45 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-67 копійок), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,36 гривні (-26 копійок), а продають по 47,50 гривні (без змін).

По скільки буде долар

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара на міжбанку та на готівковому ринку орієнтовно буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Відтак, роль НБУ на валютному ринку буде зниженою, адже цього тижня, за прогнозами, збільшиться активність продавців валюти через період податкових платежів.

Лєсовий каже, що така ж ситуація буде і на готівковому ринку, а різниця між курсами міжбанку та готівкового курсу буде майже нульова.