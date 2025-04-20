За скільки можна купити 100 злотих на Великдень

Курс злотого демонструє вже котрий день зростання, тому купівля валюти може виявитися гарною інвестицією. У скільки обійдуться 100 злотих на Великдень цього року, читайте далі.

Який курс злотого до гривні у Великдень Станом на 19 квітня, НБУ встановив офіційний курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Великдень в Україні та за кордоном: де українцям накрити стіл найдорожче Який курс злотого у банках та обмінниках За даними "Мінфіну", на Великдень 100 злотих можна купити за такі суми: потрібно мати близько 1 120 гривень, щоб придбати 100 злотих у банку;

та близько 1 090 гривень вам знадобиться для придбання 100 злотих в обміннику. Скільки можна отримати при обміні 100 злотих при здачі 100 злотих на Великдень у банку можна виручити приблизно – 1 060 гривень;

а от якщо здавати 100 злотих в обміннику, то можна отримати в середньому більше – 1 077 гривень. Зверніть увагу! Курс польської валюти може змінюватись, залежно від місця обміну або купівлі злотого.