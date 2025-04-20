Какой курс злотого к гривне в Пасху

По состоянию на 19 апреля, НБУ установил официальный курс, согласно которому 1 злотый равен 10,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Какой курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", на Пасху 100 злотых можно купить за такие суммы:

нужно иметь около 1 120 гривен, чтобы приобрести 100 злотых в банке;

и около 1 090 гривен вам понадобится для приобретения 100 злотых в обменнике.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых

при сдаче 100 злотых на Пасху в банке можно выручить примерно – 1 060 гривен;

а вот если сдавать 100 злотых в обменнике, то можно получить в среднем больше – 1 077 гривен.

Обратите внимание! Курс польской валюты может варьироваться, в зависимости от места обмена или покупки злотого.