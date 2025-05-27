Курс у банках: як змінилися валюти в ціні
- В банках зросли курси долара та євро, купівля долара коштує 41,20 гривні, а купівля євро – 46,90 гривні.
- На чорному ринку ціни також показали певний ріст: долар купують по 41,54 гривні, а євро купують по 47,24 гривні.
На ринку спостерігається ріст валют. Наприклад, в банках як долар, так і євро додали в ціні. На чорному ринку тенденція не така суттєва, як у банках, однак валюти при купівлі несуттєво подорожчали.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 27 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 26 травня) та продаж по 41,75 гривні (без змін).
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- Купівля євро проходить по 46,90 гривні (+13 копійок), продаж – по 47,70 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,54 гривні (+1 копійка), а продати по 41,52 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 47,24 гривні (+9 копійок), а продаж по 47,30 гривні (-4 копійки).
Курс в обмінниках
- Станом на 26 травня, долари купують у середньому по: 41,13 гривні (+3 копійки), а продають по 41,53 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,90 гривні (+17 копійок), а продають по 47,62 гривні (+17 копійок).
Який долар наприкінці травня
Як розповіла банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу, наприкінці минулого тижня відбулося незначне коригування у бік підвищення курсу, але загальна ситуація залишалася контрольованою.
На міжбанківському валютному ринку України зберігався вузький курсовий коридор. На початку тижня курс коливався в межах 41,39 – 41,57 гривні за долар, протягом наступних днів котирування незначно змінювалися, демонструючи поступову стабілізацію.
Водночас наприкінці минулого тижня курс закріпився на рівні 41,52 – 41,55 гривні за долар.
Натомість цього тижня банкірка прогнозує, що курс долара до гривні буде стабільним, якщо не буде непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх шоків.