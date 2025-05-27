Курс у банках: як змінилися валюти в ціні

На ринку спостерігається ріст валют. Наприклад, в банках як долар, так і євро додали в ціні. На чорному ринку тенденція не така суттєва, як у банках, однак валюти при купівлі несуттєво подорожчали.

Курс валют у банках Станом на ранок 27 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 26 травня) та продаж по 41,75 гривні (без змін). Дивіться також Курс євро на межі травня та червня: чи втримається в межах 47 гривень Купівля євро проходить по 46,90 гривні (+13 копійок), продаж – по 47,70 гривні (+15 копійок). Курс на чорному ринку Купити долар можна в середньому по 41,54 гривні (+1 копійка), а продати по 41,52 гривні (-5 копійок).

(+1 копійка), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 47,24 гривні (+9 копійок), а продаж по 47,30 гривні (-4 копійки). Курс в обмінниках Станом на 26 травня, долари купують у середньому по: 41,13 гривні (+3 копійки), а продають по 41,53 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,90 гривні (+17 копійок), а продають по 47,62 гривні (+17 копійок). Який долар наприкінці травня Як розповіла банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу, наприкінці минулого тижня відбулося незначне коригування у бік підвищення курсу, але загальна ситуація залишалася контрольованою. Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському валютному ринку України зберігався вузький курсовий коридор. На початку тижня курс коливався в межах 41,39 – 41,57 гривні за долар, протягом наступних днів котирування незначно змінювалися, демонструючи поступову стабілізацію. Водночас наприкінці минулого тижня курс закріпився на рівні 41,52 – 41,55 гривні за долар. Натомість цього тижня банкірка прогнозує, що курс долара до гривні буде стабільним, якщо не буде непередбачуваних зовнішніх чи внутрішніх шоків.