Курс в обмінниках: долар і євро коштують не мало
13 січня 2025, 09:50Читать новость на русском
Найдорожче американську валюту можна купити в обмінниках, водночас найдешевше обійдеться в банках. За вихідні валюти втратили ціну найсуттєвіше на чорному ринку. Євро також втратило ціну в обмінниках, де курс купівлі валюти впав на понад 20 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 13 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,22 гривні (+2 копійки проти 10 січня) та продаж по 43,02 гривні (+12 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,42 гривні (-8 копійок), а продаж по 44,30 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,95 гривні (-1 копійка), а продати по 43,04 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро по 44,13 гривні (-13 копійок), а продаж по 44,34 гривні (-16 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 42,50 гривні (без змін), а продають по 43,20 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44 гривні (-22 копійок), а продають по 44,65 гривні (+9 копійок).
По скільки буде долар в середині січня
Як прогнозує банкір Тарас Лєсового для 24 Каналу, цього тижня очікується, що на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними.
Йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".
Водночас на готівковому ринку курсові показники залежатимуть від показників міжбанку та від рівня попиту.
Таким чином, валютні коливання будуть на рівні:
- на міжбанку: 42 – 42,50 гривні за долар й 43,50 – 45 гривень за євро,
- на готівковому ринку: 42 – 42,80 гривні за долар й 45 – 47,50 гривні за євро.