Курс в обмінниках: долар і євро коштують не мало

Найдорожче американську валюту можна купити в обмінниках, водночас найдешевше обійдеться в банках. За вихідні валюти втратили ціну найсуттєвіше на чорному ринку. Євро також втратило ціну в обмінниках, де курс купівлі валюти впав на понад 20 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,22 гривні (+2 копійки проти 10 січня) та продаж по 43,02 гривні (+12 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,42 гривні (-8 копійок), а продаж по 44,30 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,95 гривні (-1 копійка), а продати по 43,04 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продати по (-3 копійки). Купівля євро по 44,13 гривні (-13 копійок), а продаж по 44,34 гривні (-16 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,50 гривні (без змін), а продають по 43,20 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продають по (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (-22 копійок), а продають по 44,65 гривні (+9 копійок).

По скільки буде долар в середині січня

Як прогнозує банкір Тарас Лєсового для 24 Каналу, цього тижня очікується, що на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. Власне все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".

Водночас на готівковому ринку курсові показники залежатимуть від показників міжбанку та від рівня попиту.

Таким чином, валютні коливання будуть на рівні: