Який курс долара встановлено 10 січня
10 січня НБУ встановив курс на рівні 42,28 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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У банках середній курс встановлено такий:
- купівля здійснюється в середньому за 42,20 гривень за долар;
- продаж відбувається в середньому за 42,97 гривні за долар.
В обмінниках встановлено такий курс:
- купівля відбувається в середньому по 42,97 гривні за долар;
- продаж здійснюється за курсом – 43,05 гривні за долар.
Зверніть увагу! Конвертація через Mastercard здійснюється за курсом 42,23 гривні за долар. У Visa аналогічний курс – 42,23 гривні за долар.
Скільки потрібно витратити на покупку 100 доларів
- аби купити 100 доларів у банку, потрібно витратити в середньому – 4 297 гривень;
- щоб придбати 100 доларів в обміннику необхідно буде витратити орієнтовно 4 305 гривень.