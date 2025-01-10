Який курс долара встановлено 10 січня

10 січня НБУ встановив курс на рівні 42,28 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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У банках середній курс встановлено такий:

купівля здійснюється в середньому за 42,20 гривень за долар;

продаж відбувається в середньому за 42,97 гривні за долар.

В обмінниках встановлено такий курс:

купівля відбувається в середньому по 42,97 гривні за долар;

продаж здійснюється за курсом – 43,05 гривні за долар.

Зверніть увагу! Конвертація через Mastercard здійснюється за курсом 42,23 гривні за долар. У Visa аналогічний курс – 42,23 гривні за долар.

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