Без обмежень: скільки доларів тепер можна купити в банку

Нині обсяги продажу готівкової валюти банками та обмінниками не мають лімітів, проте на зняття коштів є обмеження. НБУ пом'якшив валютну політику ще торік.

Скільки можна купити валюти за раз

Наприкінці минулого року НБУ знову пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

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З того часу скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Відповідно, тепер купити долари та євро в касі банку можна без обмежень. Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі.

Відповідно до обмежень НБУ від 2022 року, громадянам за один день дозволено знімати в касах банку на території України максимум 100 тисяч гривень з одного рахунку.

В банкоматах і POS-терміналах – у межах денного ліміту за карткою, але не більше ніж 50 тисяч гривень в день.

Курс долара 18 червня

Протягом доби курс долара дещо просів перед гривнею. Діапазон зниження ціни складає від 2 до 17 копійок.