Скільки валюти можна купити за 10 000 гривень

Після того, як курс долара в Україні почав стрімко рости в ціні, кількість валюти, яку могли собі дозволити українці скоротилася. Відтак на сьогодні 10 000 гривень це десь від 241 до 242 доларів, залежно від курсу.

Скільки доларів вийде на 10 000 гривень

Зараз купити американську валюту обійдеться в середньому від 41,30 гривні. Втім ціна може варіюватися відповідно до місця, де купляти валюту. Наприклад:

Середній курс в банках становить 41,30 гривні. А за 10 000 гривень вийде придбати десь 242 долари 13 центів.

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На чорному ринку за 10 000 гривень ви придбаєте таку ж суму, як і у банках.

Водночас обмінники продаватимуть валюту за ціною в 41,40 гривні, й відповідно, на 10 000 гривень вийде вже менше – 241 долар 50 центів.

Чи зміниться курс у серпні

За словами економіста Данила Моніна, якими він поділився з 24 Каналом, з серпня по грудень Україна очікує 22 мільярди доларів від західних партнерів. Для порівняння, за перші 7 місяців 2024 року Україна отримала 16 мільярдів доларів.

Таким чином, НБУ триматиме курс у діапазоні 41 – 42 гривень.

Данило Монін Економічний експерт Втім стабілізацію гривні може перешкодити різке підвищення податків, заплановане українським урядом з вересня

Експерт пояснює, що різке підвищення податків може призвести до неконкурентності української продукції та необхідності підіймати ціни, включаючи нові податки у продукцію.

Це, відповідно, стимулюватиме збільшення імпорту та девальвацію як компенсацію за збільшення податків.