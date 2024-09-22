Скільки років стажу можна докупити для виходу на пенсію

Купівля стажу для виходу на пенсію стає дедалі актуальнішою в Україні. Законодавство дозволяє громадянам докуповувати потрібну кількість років, що може суттєво вплинути на розмір пенсійних виплат та можливість виходу на пенсію в бажаний строк.

Скільки років стажу можна докупити

Купівля страхового стажу дозволяє збільшити загальний трудовий стаж, необхідний для отримання пенсії, та поліпшити умови виходу на пенсію. Обмежень щодо кількості років для купівлі стажу – немає, повідомили на Урядовому порталі.

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Важливо відзначити, що пенсіонери мають можливість самостійно обирати частоту та розмір внесків, які можуть сплачуватися не лише за них, а й за інших осіб.

Нагадаємо! У 2024 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно накопичити не менше 31 року страхового стажу.