Болгарія відмовилася продавати Україні енергоблоки для ХАЕС: там назвали причину
- Болгарія вирішила не продавати Україні два корпуси ядерних реакторів ВВЕР-1000, які були предметом переговорів з 2023 року.
- Україна планувала використати ці реактори для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.
Болгарія відмовилася продавати Україні два корпуси ядерних реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва. З 2023 року країни вели перемовини щодо цього.
Відповідну заяву зробив віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров у вівторок, 15 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BTA.
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Чому Болгарія не продасть Україні реактори
Зафіров розповів, що рішення узгодили з Радою спільного управління та лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим.
Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір,
— сказав він.
За його словами, ці реактори не продаються, бо є стратегічним активом і важливими для енергетичної незалежності країни.
Нагадаємо, що Україна планувала використати їх для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.
У лютому Верховна Рада України навіть уже проголосувала за законопроєкт щодо купівлі цих російських реакторів.
Спочатку в угоді про купівлю йшлося про ціну близько 600 мільйонів доларів, але у ході переговорів болгарська сторона почала вимагати 700 мільйонів.
Наразі на ХАЕС працюють лише 2 енергоблоки номінальною потужністю 1 000 мегаватів кожен. Передбачалося, що встановлення ще 2 реакторів додасть енергосистемі України майже 2200 мегаватів.