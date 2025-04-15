Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров во вторник, 15 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BTA.

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Почему Болгария не продаст Украине реакторы

Зафиров рассказал, что решение согласовали с Советом совместного управления и лидером правоцентристской партии GERB Бойком Борисовым.

Мы вместе поддержали этот чрезвычайно важный стратегический выбор,

- сказал он.

По его словам, эти реакторы не продаются, потому что являются стратегическим активом и важными для энергетической независимости страны.

Напомним, что Украина планировала использовать их для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

В феврале Верховная Рада Украины даже уже проголосовала за законопроект о покупке этих российских реакторов.

Сначала в соглашении о покупке речь шла о цене около 600 миллионов долларов, но в ходе переговоров болгарская сторона начала требовать 700 миллионов.

Сейчас на ХАЭС работают только 2 энергоблока номинальной мощностью 1 000 мегаватт каждый. Предполагалось, что установка еще 2 реакторов добавит энергосистеме Украины почти 2200 мегаватт.