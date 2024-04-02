На заміну російському: Молдова імпортує тестову партію скрапленого газу зі США
Джерело:Newsmaker
Молдовська енергетична компанія Energocom повідомила 1 квітня, що імпортує зі США перший тестовий обсяг скрапленого природного газу. Компанія розглядає це як альтернативу російському газу.
Тестові постачі
У компанії зазначили, що протягом перших двох днів квітня мешканці Молдови споживатимуть газ, що був доставлений до країни через порт у Греції. Відтак, Молдова отримає з порту "Александруполіс" по 14 000 мегават-годин природного газу на день, згідно з укладеним контрактом із грецькою компанією – постачальником газу DEPA.
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Голова Energocom Віктор Бринзарь повідомив, що це еквівалентно 2,6 мільйона кубометрів газу за конкурентоспроможною ціною. Громадян повідомлять, якщо буде домовлено про подальшу співпрацю. Віктор Бринзарь наголосив, що транспортування СПГ – гарна альтернатива російському газу.
Диверсифікація джерел газу допоможе подальшому зміцненню енергетичної безпеки Молдови,
– сказав глава Energocom.
Що відомо про постачання газу до Молдови
- У попередньому році грецька компанія DEPA успішно пройшла кілька державних тендерів на постачання газу до Молдови як для поточних потреб, так і для зберігання в сховищах.
- 30 листопада минулого року компанії Energocom і DEPA підписали Меморандум про взаєморозуміння, у якому виразили готовність розширити співпрацю у сфері постачання природного газу, зокрема скрапленого.
- 1 лютого 2024 року оператори газотранспортних систем України, Румунії та Молдови розпочали публічні консультації щодо розширення реверсивної потужності Трансбалканського газопроводу.