Чи можна купуючи валюту зберегти гроші від інфляції

Інфляція в Україні залишається контрольованою, що свідчить про певну економічну стабільність. Проте українців хвилює питання, чи можна купуючи валюту зберегти гроші від підвищення цін.

Валюта під час інфляції

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ пояснив, що наразі інфляція є контрольованою і навряд чи до кінця року перетне прогнозовану позначку у 8,5% за рік, передає 24 Канал. В наступному році інфляція складе менш як 10%, що також не є критичним для вкладників, що мають намір розмістити кошти на довготривалих депозитах.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Скуповування валюти, хоч і деким вважається надійним засобом збереження коштів від інфляції, однак таке рішення є половинчастим, адже і долару, і євро властива інфляція, яка цьогоріч складає близько 3%. Тобто переведення гривні в долари чи євро не завжди "рятує заощадження від повільного знецінення.

На валютному ринку, завдяки ефективним діям НБУ, вдалося уникнути курсового "хаосу". Коливання вже тривалий час відбуваються в межах "прогнозованої норми". До того ж очікується, що до кінця року вартість долара США досягне позначки у 42 – 42,1 гривні за долар — саме такий курс закладено в бюджеті країни на кінець року.