Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні

Курс євро дещо знизився після вихідних. Зміни відчутні у всіх секторах валютного ринку.

Який зараз курс євро

Станом на 7 квітня, офіційний курс євро склав – 45,55 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", свідчать, що сьогодні курс євро у банках в середньому складає:

купівля – 45 гривні за євро;

продаж – 45,70 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс такий:

купівля – 45,15 гривні за євро;

продаж – 45,45 гривні за євро.

У скільки сьогодні обійдеться покупка 200 євро

щоб придбати 200 євро у банку , потрібно мати приблизно – 9 140 гривень;

, потрібно мати приблизно – 9 140 гривень; а от для того, аби купити 200 євро в обміннику, необхідно витратити орієнтовно – 9 090 гривень.

Скільки можна отримати за 200 євро 7 квітня