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7 квітня, 17:19
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Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро на 7 квітня складає 45,55 гривні, а в банках курс купівлі — 45 гривень, продажу — 45,70 гривні за євро.
  • Для покупки 200 євро потрібно близько 9 140 гривень у банку та 9 090 гривень в обміннику.

Курс євро дещо знизився після вихідних. Зміни відчутні у всіх секторах валютного ринку.

Який зараз курс євро

Станом на 7 квітня, офіційний курс євро склав – 45,55 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну", свідчать, що сьогодні курс євро у банках в середньому складає:

  • купівля – 45 гривні за євро;
  • продаж – 45,70  гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс такий:

  • купівля – 45,15 гривні за євро;
  • продаж – 45,45 гривні за євро.

У скільки сьогодні обійдеться покупка 200 євро

  • щоб придбати 200 євро у банку, потрібно мати приблизно – 9 140 гривень;
  • а от для того, аби купити 200 євро в обміннику, необхідно витратити орієнтовно – 9 090 гривень.

Скільки можна отримати за 200 євро 7 квітня

  • при обміні 200 євро у банку цього тижня можна отримати в середньому  –  9 000 гривень;
  • а от при обміні 200 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно – 9 030 гривень.