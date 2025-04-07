7 квітня, 17:19
Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні
Основні тези
- Офіційний курс євро на 7 квітня складає 45,55 гривні, а в банках курс купівлі — 45 гривень, продажу — 45,70 гривні за євро.
- Для покупки 200 євро потрібно близько 9 140 гривень у банку та 9 090 гривень в обміннику.
Курс євро дещо знизився після вихідних. Зміни відчутні у всіх секторах валютного ринку.
Який зараз курс євро
Станом на 7 квітня, офіційний курс євро склав – 45,55 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну", свідчать, що сьогодні курс євро у банках в середньому складає:
- купівля – 45 гривні за євро;
- продаж – 45,70 гривні за євро.
А от в обмінниках середній курс такий:
- купівля – 45,15 гривні за євро;
- продаж – 45,45 гривні за євро.
У скільки сьогодні обійдеться покупка 200 євро
- щоб придбати 200 євро у банку, потрібно мати приблизно – 9 140 гривень;
- а от для того, аби купити 200 євро в обміннику, необхідно витратити орієнтовно – 9 090 гривень.
Скільки можна отримати за 200 євро 7 квітня
- при обміні 200 євро у банку цього тижня можна отримати в середньому – 9 000 гривень;
- а от при обміні 200 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно – 9 030 гривень.