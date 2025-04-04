Як змінився курс євро 4 квітня

Офіційний курс євро сьогодні складає – 45,85 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За інформацією "Мінфіну", станом на 4 квітня, середній курс євро у банках сягнув:

купівля – 45,15 гривні за євро;

продаж – 46 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс встановлено такий:

купівля – 45,19 гривні за євро;

продаж – 45,50 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна придбати 100 євро

аби придбати 100 євро у банку сьогодні, доведеться витратити орієнтовно 4 600 гривень;

сьогодні, доведеться витратити орієнтовно 4 600 гривень; аби купити 100 євро в обміннику, потрібно мати десь – 4 550 гривень.

Яку суму можна отримати за здачу 100 євро

якщо здавати 100 євро у банк , можна виручити приблизно – 4 515 гривень;

, можна виручити приблизно – 4 515 гривень; при обміні 100 євро в обміннику, можна отримати в середньому – 4 519 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 500 євро сьогодні

якщо здати 500 євро у банку , можна виручити приблизно – 22 575 гривень;

, можна виручити приблизно – 22 575 гривень; а от при здачі 500 євро в обміннику можна отримати в середньому – 22 595 гривень.

Скільки доведеться витратити на покупку 500 євро 4 квітня