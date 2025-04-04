Як змінився курс євро 4 квітня
Офіційний курс євро сьогодні складає – 45,85 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За інформацією "Мінфіну", станом на 4 квітня, середній курс євро у банках сягнув:
- купівля – 45,15 гривні за євро;
- продаж – 46 гривні за євро.
А от в обмінниках середній курс встановлено такий:
- купівля – 45,19 гривні за євро;
- продаж – 45,50 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна придбати 100 євро
- аби придбати 100 євро у банку сьогодні, доведеться витратити орієнтовно 4 600 гривень;
- аби купити 100 євро в обміннику, потрібно мати десь – 4 550 гривень.
Яку суму можна отримати за здачу 100 євро
- якщо здавати 100 євро у банк, можна виручити приблизно – 4 515 гривень;
- при обміні 100 євро в обміннику, можна отримати в середньому – 4 519 гривень.
Скільки можна отримати при здачі 500 євро сьогодні
- якщо здати 500 євро у банку, можна виручити приблизно – 22 575 гривень;
- а от при здачі 500 євро в обміннику можна отримати в середньому – 22 595 гривень.
Скільки доведеться витратити на покупку 500 євро 4 квітня
- щоб придбати 500 євро у банку сьогодні, доведеться витратити орієнтовно – 23 000 гривень;
- для покупки 500 євро в обміннику потрібно мати приблизно – 22 750 гривень.