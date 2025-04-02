Скільки сьогодні коштує 1 євро
Офіційний курс євро, станом на 2 квітня, складає – 44,60 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну" свідчать, що, середній банківський курс євро сьогодні такий:
- купівля – 44,40 гривні за євро;
- продаж – 45 гривні за євро.
Водночас в обмінниках середній курс євро дещо інший:
- купівля – 44,80 гривні за євро;
- продаж – 45 гривні за євро.
Яку суму потрібно витратити, аби купити 300 євро сьогодні
- щоб придбати 300 євро у банку потрібно витратити сьогодні орієнтовно – 13 500 гривень;
- для придбання 300 євро в обміннику необхідно мати аналогічну суму – приблизно 13 500 гривень.
Скільки можна виручити при здачі 300 євро 2 квітня
- якщо обмінювати 300 євро у банку, можна виручити приблизно – 13 320 гривень;
- при обміні 300 євро в обмінному пункті можна отримати орієнтовно – 13 440 гривень.