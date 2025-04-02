Скільки сьогодні коштує 1 євро

Офіційний курс євро, станом на 2 квітня, складає – 44,60 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфіну" свідчать, що, середній банківський курс євро сьогодні такий:

купівля – 44,40 гривні за євро;

продаж – 45 гривні за євро.

Водночас в обмінниках середній курс євро дещо інший:

купівля – 44,80 гривні за євро;

продаж – 45 гривні за євро.

Яку суму потрібно витратити, аби купити 300 євро сьогодні

щоб придбати 300 євро у банку потрібно витратити сьогодні орієнтовно – 13 500 гривень;

потрібно витратити сьогодні орієнтовно – 13 500 гривень; для придбання 300 євро в обміннику необхідно мати аналогічну суму – приблизно 13 500 гривень.

Скільки можна виручити при здачі 300 євро 2 квітня