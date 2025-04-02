Сколько сегодня стоит 1 евро
Официальный курс евро, по состоянию на 2 апреля, составляет – 44,60 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина" свидетельствуют о том, что, средний банковский курс евро сегодня таков:
- покупка – 44,40 гривны за евро;
- продажа – 45 гривны за евро.
В то же время в обменниках средний курс евро несколько иной:
- покупка – 44,80 гривны за евро;
- продажа – 45 гривны за евро.
Какую сумму нужно потратить, чтобы купить 300 евро сегодня
- чтобы приобрести 300 евро в банке нужно потратить сегодня ориентировочно – 13 500 гривен;
- для приобретения 300 евро в обменнике необходима аналогичная сумма – примерно 13 500 гривен.
Сколько можно выручить при сдаче 300 евро 2 апреля
- если обменивать 300 евро в банке, можно выручить примерно – 13 320 гривен;
- при обмене 300 евро в обменном пункте можно получить ориентировочно – 13 440 гривен.