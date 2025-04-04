Как изменился курс евро 4 апреля

Официальный курс евро сегодня составляет – 45,85 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По информации "Минфина", по состоянию на 4 апреля, средний курс евро в банках достиг:

покупка – 45,15 гривны за евро;

продажа – 46 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс установлен такой:

покупка – 45,19 гривны за евро;

продажа – 45,50 гривны за евро.

За сколько сегодня можно приобрести 100 евро

дабы купить 100 евро в банке сегодня, придется потратить ориентировочно 4 600 гривен;

сегодня, придется потратить ориентировочно 4 600 гривен; чтобы купить 100 евро в обменнике, нужно иметь где-то – 4 550 гривен.

Какую сумму можно получить за сдачу 100 евро

если сдавать 100 евро в банк , можно выручить примерно – 4 515 гривен;

, можно выручить примерно – 4 515 гривен; при обмене 100 евро в обменнике, можно получить в среднем – 4 519 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 500 евро сегодня

если сдать 500 евро в банке , можно выручить примерно – 22 575 гривен;

, можно выручить примерно – 22 575 гривен; а вот при сдаче 500 евро в обменнике можно получить в среднем – 22 595 гривен.

Сколько придется потратить на покупку 500 евро 4 апреля