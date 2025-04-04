Как изменился курс евро 4 апреля

Официальный курс евро сегодня составляет – 45,85 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По информации "Минфина", по состоянию на 4 апреля, средний курс евро в банках достиг:

  • покупка – 45,15 гривны за евро;
  • продажа – 46 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс установлен такой:

  • покупка – 45,19 гривны за евро;
  • продажа – 45,50 гривны за евро.

За сколько сегодня можно приобрести 100 евро

  • дабы купить 100 евро в банке сегодня, придется потратить ориентировочно 4 600 гривен;
  • чтобы купить 100 евро в обменнике, нужно иметь где-то – 4 550 гривен.

Какую сумму можно получить за сдачу 100 евро

  • если сдавать 100 евро в банк, можно выручить примерно – 4 515 гривен;
  • при обмене 100 евро в обменнике, можно получить в среднем – 4 519 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 500 евро сегодня

  • если сдать 500 евро в банке, можно выручить примерно – 22 575 гривен;
  • а вот при сдаче 500 евро в обменнике можно получить в среднем – 22 595 гривен.

Сколько придется потратить на покупку 500 евро 4 апреля

  • чтобы приобрести 500 евро в банке сегодня, придется потратить ориентировочно – 23 000 гривен;
  • для покупки 500 евро в обменнике нужно иметь примерно – 22 750 гривен.