Какой сейчас курс евро

По состоянию на 7 апреля, официальный курс евро составил – 45,55 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", показывают, что сегодня курс евро в банках в среднем составляет:

покупка – 45 гривны за евро;

продажа – 45,70 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс такой:

покупка – 45,15 гривны за евро;

продажа – 45,45 гривны за евро.

Во сколько сегодня обойдется покупка 200 евро

чтобы приобрести 200 евро в банке , нужно иметь примерно – 9 140 гривен;

, нужно иметь примерно – 9 140 гривен; а вот для того, дабы купить 200 евро в обменнике, необходимо потратить ориентировочно – 9 090 гривен.

Сколько можно получить за 200 евро 7 апреля