Какой сейчас курс евро
По состоянию на 7 апреля, официальный курс евро составил – 45,55 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина", показывают, что сегодня курс евро в банках в среднем составляет:
- покупка – 45 гривны за евро;
- продажа – 45,70 гривны за евро.
А вот в обменниках средний курс такой:
- покупка – 45,15 гривны за евро;
- продажа – 45,45 гривны за евро.
Во сколько сегодня обойдется покупка 200 евро
- чтобы приобрести 200 евро в банке, нужно иметь примерно – 9 140 гривен;
- а вот для того, дабы купить 200 евро в обменнике, необходимо потратить ориентировочно – 9 090 гривен.
Сколько можно получить за 200 евро 7 апреля
- при обмене 200 евро в банке на этой неделе можно получить в среднем – 9 000 гривен;
- а вот при обмене 200 евро в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 9 030 гривен.