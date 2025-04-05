Как евро будет меняться в апреле

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на наличном рынке может увеличиться предложение накануне Пасхи. Это из-за того, что часть граждан могут продавать валюту.

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Лесовой добавляет, эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что спрос и предложение на наличном рынке будут в балансе, что станет залогом незначительных курсовых колебаний.

Ожидается, что коридоры валютных колебаний могут находиться на следующей неделе на уровне 44,50 – 45,50 гривны за евро на межбанке и на наличном рынке.

Лесовой говорит, что межкурсовая разница на безналичном и наличном рынках будет минимальной, а текущие курсовые изменения будут соответствовать достаточно устоявшейся системе валютных изменений в рамках режима управляемой гибкости.

Обратите внимание! Сейчас отсутствуют причины для каких-либо ажиотажных проявлений. Несмотря на войну и международное давление изменения на валютном рынке могут быть связаны преимущественно с экономическими факторами.