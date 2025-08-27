27 серпня, 09:55
Курс стабільний: за скільки сьогодні можна купити 100 злотих
Основні тези
- Офіційний курс злотого 27 серпня складає 11,33 гривні, що на 4 копійки менше, ніж 26 серпня.
- В банках курс купівлі злотого становить 11 гривень, а продажу — 11,60 гривні; в обмінниках курс купівлі — 11,22 гривні, а продажу — 11,35 гривні.
Курс злотого в Україні стабільний. Відбулися лише незначні зміни. Зокрема, дещо впав офіційний курс.
Як змінився офіційний курс злотого?
Офіційний курс злотого 27 серпня – 11,33 гривні (-4 копійки, порівняно із 26 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Який курс злотого в банках та обмінниках?
Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився сьогодні таким чином:
- купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 26 серпня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (без змін).
Своєю чергою, в обмінниках ситуація дещо змінилась:
- купівля – 11,22 гривні за злотий (-3 копійки);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (-1 копійка).
Скільки треба для покупки 100 злотих?
- щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно в середньому – 1 160 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 1 135 гривень.
Яку суму вдасться виручити при обміні 100 злотих?
- при обміні 100 злотих в банку, вдасться отримати зараз орієнтовно – 1 100 гривень;
- а от за 100 злотих в обміннику можна буде отримати уже приблизно – 1 122 гривень.
Зверніть увагу! Курс відрізняється, залежно від місця обміну.