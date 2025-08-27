Курс злотого в Україні стабільний. Відбулися лише незначні зміни. Зокрема, дещо впав офіційний курс.

Як змінився офіційний курс злотого?

Офіційний курс злотого 27 серпня – 11,33 гривні (-4 копійки, порівняно із 26 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Який курс злотого в банках та обмінниках?

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився сьогодні таким чином:

купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 26 серпня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (без змін).

Своєю чергою, в обмінниках ситуація дещо змінилась:

купівля – 11,22 гривні за злотий (-3 копійки);

продаж – 11,35 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки треба для покупки 100 злотих?

щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно в середньому – 1 160 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 1 135 гривень.

Яку суму вдасться виручити при обміні 100 злотих?

при обміні 100 злотих в банку, вдасться отримати зараз орієнтовно – 1 100 гривень;

а от за 100 злотих в обміннику можна буде отримати уже приблизно – 1 122 гривень.

Зверніть увагу! Курс відрізняється, залежно від місця обміну.