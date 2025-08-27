27 августа, 09:55
Курс стабильный: за сколько сегодня можно купить 100 злотых
- Официальный курс злотого 27 августа составляет 11,33 гривны, что на 4 копейки меньше, чем 26 августа.
- В банках курс покупки злотого составляет 11 гривен, а продажи - 11,60 гривны; в обменниках курс покупки - 11,22 гривны, а продажи - 11,35 гривны.
Курс злотого в Украине стабилен. Произошли лишь незначительные изменения. В частности, несколько упал официальный курс.
Как изменился официальный курс злотого?
Официальный курс злотого 27 августа – 11,33 гривны (-4 копейки, по сравнению с 26 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился сегодня следующим образом:
- покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 26 августа);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (без изменений).
В свою очередь, в обменниках ситуация несколько изменилась:
- покупка – 11,22 гривны за злотый (-3 копейки);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько нужно для покупки 100 злотых?
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно в среднем – 1 160 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 135 гривен.
Какую сумму удастся выручить при обмене 100 злотых?
- при обмене 100 злотых в банке, удастся получить сейчас ориентировочно – 1 100 гривен;
- а вот за 100 злотых в обменнике можно будет получить уже примерно – 1 122 гривен.
