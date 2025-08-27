Курс злотого в Украине стабилен. Произошли лишь незначительные изменения. В частности, несколько упал официальный курс.

Как изменился официальный курс злотого?

Официальный курс злотого 27 августа – 11,33 гривны (-4 копейки, по сравнению с 26 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился сегодня следующим образом:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 26 августа);

продажа – 11,60 гривны за злотый (без изменений).

В свою очередь, в обменниках ситуация несколько изменилась:

покупка – 11,22 гривны за злотый (-3 копейки);

продажа – 11,35 гривны за злотый (-1 копейка).

Сколько нужно для покупки 100 злотых?

чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно в среднем – 1 160 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 135 гривен.

Какую сумму удастся выручить при обмене 100 злотых?

при обмене 100 злотых в банке, удастся получить сейчас ориентировочно – 1 100 гривен;

а вот за 100 злотых в обменнике можно будет получить уже примерно – 1 122 гривен.

Обратите внимание! Курс отличается, в зависимости от места обмена.