Ціна стабільного курсу: скільки НБУ витрачає на підтримку гривні

З початком повномасштабної війни росії проти України, НБУ намагаються робити усе, аби підтримати надійне функціонування банківської та фінансової систем. Проте якою ціною здійснюються усі спроби максимально забезпечити стабільність української економіки, читайте у матеріалі.

Як розповідає 24 каналу Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Libertex Group, без отримання достатньої зовнішньої допомоги у разі потреби закупівлі додаткового газу в опалювальний сезон, Україні буде важко знайти для цього валюту. Зокрема, витрачатимуться золотовалютні резерви НБУ, що негативно впливатиме на курс гривні.

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Андрій Шевчишин Керівник відділу аналітики Libertex Group Дуже добре, що Мінфіну вдалось домовитись з міжнародними тримачами українського суверенного боргу про реструктуризацію виплат. Але варто пам’ятати, що той-таки НАК "Нафтогаз України" не домовився про реструктуризацію своїх боргів.

Що робить НБУ

Як розповів Олександр Паращій, керівник департаменту аналітики Concorde Capital, 24 каналу, Нацбанк й надалі підтримує фіксований курс гривні на поточному рівні, витрачаючи на це близько 2 мільярдів доларів на місяць.

А в Нацбанку запевнили, що наразі рівень міжнародних резервів є достатнім для забезпечення курсової стабільності, ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження експортної логістики та зростання продажів експортерами, а також очікуване зниження попиту на валюту після курсової корекції.

Національний банк перебуває в активному діалозі з урядом, парламентом та іншими органами влади щодо впливу інструментів економічної політики на грошово-кредитну сферу. Важливими кроками в напрямі забезпечення курсової та макрофінансової стабільності є звуження дефіциту бюджету, заміщення емісійного фінансування ринковими залученнями та зменшення імпорту, зокрема за рахунок додаткового його оподаткування,

– зазначають в НБУ.

Боротьба за стабільність

Протягом червня – липня Нацбанк для боротьби за макроекономічну стабільність та міцність національної валюти:

Підвищив облікову ставку до 25% річних. Відповідне рішення позначилося у зростанні ринкових ставок за гривневими інструментами, у тому числі за депозитами та ОВДП, зокрема – на вторинному ринку. НБУ очікує, що імпульс від підвищення облікової ставки й надалі сприятиме зростанню дохідності за відповідними інструментами.

Підвищення ставок за гривневими депозитами та ОВДП зробить їх привабливішими інструментами для заощаджень, ураховуючи, що вищі ставки даватимуть змогу українцям захистити свої гривневі кошти від інфляції. Це сприятиме частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту або імпортовані товари довгострокового використання у гривневі інструменти,

– сподіваються в центробанку.

Дозволив банкам з 21 липня продавати громадянам безготівкову іноземну валюту з подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців (у межах щомісячного ліміту в 50 тисяч гривень). НБУ очікує, що це також сприятиме зниженню тиску на готівковому сегменті валютного ринку.

Дав змогу банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої в громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Таким чином регулятор надав можливість банкам збільшити пропозицію готівкової валюти, що сприятиме подальшій стабілізації курсу.

додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Таким чином регулятор надав можливість банкам збільшити пропозицію готівкової валюти, що сприятиме подальшій стабілізації курсу. Крім того, з 20 серпня НБУ надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях. Таке рішення має сприяти частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

Таке рішення має сприяти частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали. Також, з 29 липня посилив загальні вимоги до небанківських фінансових установ, які здійснюють обмін валют.

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Яким є курс на сьогодні

Курс в обмінниках України:

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,62 гривні (+32 копійки), а продають – за 40,91 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,05 гривні (+5 копійок) та продаж – 40,50 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку:

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,88 гривні (+3 копійки).

Євро продають по 40,09 гривні (-21 копійка), а купують за 40,35 гривні (-15 копійок).

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