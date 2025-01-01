Як фінансування на 2026 рік впливатиме на курс долара вже цьогоріч
НБУ продовжуватиме у 2025 році режим керованої гнучкості, а це означає, що курсові зміни згладжуватимуться. Однак якщо на 2025 рік ситуація щодо фіндопомоги Україні, яка є одним із факторів впливу на курс долара, є більш–менш стабільною, то на 2026 рік все не так просто, як здається.
Які ризики для курсу у 2026 році
В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин розповів, що хоч у 2025 році зникає ризик сталого дефіциту платіжного балансу через те, що Україна матиме достатнє фінансування, однак у 2026 році можуть виникнути інші загрози.
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Наразі на 2026 рік фінансування перебуває під величезним питанням. Водночас воно є критично необхідне як в умовах війни, так і в умовах відновлення.
Таким чином, одним з факторів тиску на гривню у 2025 році будуть очікування дефіциту валютних надходжень у 2026 році.
Шевчишин зауважує, що вплив на курс буде під тиском ще й з інших причин, серед яких:
- Український експорт потребує стимулювання й конкурентних переваг у вигляді послаблення курсу,
- Підвищення тарифів державних монополій, як-от "Укренерго", "Укрзалізниці" погіршують конкурентоздатність деяких секторів економіки,
- Очікується нестача внутрішнього виробництва, яке потрібно буде покривати імпортом,
- Наразі зберігається тотальна паливна залежність,
- Перехід до більш ліберальної моделі курсоутворення та зняття валютних обмежень потрібні Україні перед етапом відновлення, а це означає спочатку вихід інвесторів та нерезидентів й потім лише наплив інвестицій.