Як фінансування на 2026 рік впливатиме на курс долара вже цьогоріч

1 січня 2025, 19:05
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Автор: Валерія Городинська

НБУ продовжуватиме у 2025 році режим керованої гнучкості, а це означає, що курсові зміни згладжуватимуться. Однак якщо на 2025 рік ситуація щодо фіндопомоги Україні, яка є одним із факторів впливу на курс долара, є більш–менш стабільною, то на 2026 рік все не так просто, як здається.

Які ризики для курсу у 2026 році

В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин розповів, що хоч у 2025 році зникає ризик сталого дефіциту платіжного балансу через те, що Україна матиме достатнє фінансування, однак у 2026 році можуть виникнути інші загрози. 

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Наразі на 2026 рік фінансування перебуває під величезним питанням. Водночас воно є критично необхідне як в умовах війни, так і в умовах відновлення.

 

Андрій Шевчишин

Фінансовий аналітик

Таким чином, одним з факторів тиску на гривню у 2025 році будуть очікування дефіциту валютних надходжень у 2026 році.

Шевчишин зауважує, що вплив на курс буде під тиском ще й з інших причин, серед яких:

  • Український експорт потребує стимулювання й конкурентних переваг у вигляді послаблення курсу,
  • Підвищення тарифів державних монополій, як-от "Укренерго", "Укрзалізниці" погіршують конкурентоздатність деяких секторів економіки,
  • Очікується нестача внутрішнього виробництва, яке потрібно буде покривати імпортом,
  • Наразі зберігається тотальна паливна залежність,
  • Перехід до більш ліберальної моделі курсоутворення та зняття валютних обмежень потрібні Україні перед етапом відновлення, а це означає спочатку вихід інвесторів та нерезидентів й потім лише наплив інвестицій. 