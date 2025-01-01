Как финансирование на 2026 год будет влиять на курс доллара уже в этом году

НБУ будет продолжать в 2025 году режим управляемой гибкости, а это значит, что курсовые изменения будут сглаживаться. Однако если на 2025 год ситуация по финпомощи Украине, которая является одним из факторов влияния на курс доллара, является более–менее стабильной, то на 2026 год все не так просто, как кажется.

Какие риски для курса в 2026 году

В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что хотя в 2025 году исчезает риск устойчивого дефицита платежного баланса из-за того, что Украина будет иметь достаточное финансирование, однако в 2026 году могут возникнуть другие угрозы.

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Сейчас на 2026 год финансирование находится под огромным вопросом. В то же время оно критически необходимо как в условиях войны, так и в условиях восстановления.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Таким образом, одним из факторов давления на гривну в 2025 году будут ожидания дефицита валютных поступлений в 2026 году.

Шевчишин отмечает, что влияние на курс будет под давлением еще и по другим причинам, среди которых: