Валюти майже не змінилися в банках, але ситуація в обмінниках протилежна

Поки в банках "цінове затишшя" щодо курсів долара та євро, в обмінниках американська валюта втратила при купівлі ледь не 50 копійок, а європейська валюта – 17 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 25 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (без змін проти 24 вересня) та продаж – по 41,70 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,90 гривні (без змін), а продаж – по 46,55 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,59 гривні (-11 копійок), а продати – по 41,65 гривні (-10 копійок).

(-11 копійок), а продати – по (-10 копійок). Купівля євро по 46,39 гривні (-5 копійок), а продаж по 46,54 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,90 гривні (-49 копійок), а продають – по 41,73 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-49 копійок), а продають – по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,90 гривні (-17 копійок), а продають – по 46,83 гривні (+23 копійки).

Долар може перетнути нову позначку

Ще раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у розмові з 24 Каналом зауважив, що внаслідок девальвації гривні покращуватиметься надходження від партнерів, тобто вони будуть більшими.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Якщо ми на наступний рік очікуємо 35 – 38 мільярдів зовнішньої допомоги, то ми розуміємо, що одна гривня девальвації дає нам відповідні додаткові надходження.

Втім девальвація може стимулювати інфляцію в країні, а отже ріст цін.

Це безумовний негатив для фізичних осіб та населення. Але це вихід для бюджету, для фінансування, це стимул для наших експортерів, а також це можливість стримати імпорт, з яким поки не можемо ніяким чином боротися,

– додає експерт.

Таким чином, до кінця цього року курс долара може здорожчати до 42,7 гривні за валюту.