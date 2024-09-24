На який курс євро очікувати наступного року

Як пояснив 24 Каналу економіст Андрій Шевчишин, Україна все ще залишається в парадигмі перерахування вартості євро через курс долара.

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Нагадуємо! За словами Шевчишина, через девальвацію покращуються гривневі надходження України. Коли допомога від партнерів заходить у валюті, тоді її можна конвертувати та отримати більше. таким чином, до кінця цього року курс гривні до долара може девальвувати до позначки у понад 42 гривні, а саме 42,7 гривні за валюту.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Спочатку визначається курс долара, а потім через нього визначається курс євро. Відтак якщо за одне євро на світових ринках дають 1,1 долара, то в Україні ми перераховуємо вартість євро аналогічно.

Шевчишин додає, що якщо за одне євро на світових ринках зараз дають 1,1 долара, то в Україні перераховується вартість євро аналогічно. Тобто у випадку з курсом євро все буде досить лінійно.