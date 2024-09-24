Курс валют у банках

Станом на ранок 24 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (без змін проти 23 вересня) та продаж – по 41,70 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,90 гривні (-10 копійок), а продаж – по 46,58 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (+1 копійка), а продати – по 41,75 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продати – по (+1 копійка). Купівля євро по 46,44 гривні (-4 копійки), а продаж по 46,55 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,34 гривні (+12 копійок), а продають – по 41,78 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,87 гривні (-24 копійки), а продають – по 46,70 гривні (+3 копійки).

Що прогнозує валютний експерт

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, середній обсяг торгів на день на валютному ринку збільшився до 197 мільйонів доларів минулого тижня. Це спричинило помірне зростання курсу – в межах коридору 41,40 – 41,50 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Нервовості ринку минулого тижня додавали очікування рішення щодо облікової ставки, а також хвиля чуток про девальвацію гривні через закладені в проєкт бюджету майбутнього року курсові позначки.

Водночас цього тижня банкірка очікує на помірне скорочення попиту.

Стабільна ситуація на валютному ринку навіть попри підвищений попит сприятиме пом’якшенню девальваційних очікувань, слід очікувати й на збільшення пропозиції валюти, яка протягом минулого тижня була пригніченою через зростаючий курсовий тренд,

– каже Золотько.

Зверніть увагу! Прогнозується, що долар на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар.