За останню добу долар втратив ціну як в банках, так і на чорному ринку. Лише в обмінниках американська валюта втратила понад 40 копійок. Спад вартості стосується і курсу євро, що подешевшав найсуттєвіше в банках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 6 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,35 гривні (-10 копійок проти 5 серпня) та продаж по 41,90 гривні (-7 копійок). Дивіться також Тарифна війна Трампа коштувала банку Швейцарії 15 мільярдів франків Купівля євро проходить по 47,80 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,50 гривні (-20 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-14 копійок), а продати по 41,65 гривні (-5 копійок).

(-14 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 48,10 гривні (-14 копійок), а продаж по 48,36 гривні (-7 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,67 гривні (-41 копійка), а продають по 41,60 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(-41 копійка), а продають по (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,52 гривні (-20 копійок), а продають по 48,40 гривні (+14 копійок). Чи очікувати змін щодо курсу гривні найближчим часом? Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, на валютному ринку передбачається рівновага щодо курсів валют за підтримки НБУ й різких змін щодо облікової ставки. Ганна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Це відбувається завдяки значним міжнародним резервам та контрольованому рівню інфляції. Відтак, у серпні це мінімізуватиме коливання курсу, а тому будуть передбачувані умови для валютних операцій. Крім того, гривня за таких умов буде в межах прогнозованих показників.