В банках валюта несуттєво змінилася за останню добу, а спад відбувся всього на декілька копійок. На чорному ринку ситуація схожа, адже долар втратив всього по 1 копійці при купівлі та продажу.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 21 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,11 гривні (+1 копійка проти 20 серпня) та продаж по 41,60 гривні (-2 копійки).

Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,55 гривні (-5 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,45 гривні (-1 копійка), а продати по 41,49 гривні (-1 копійка).

Купівля євро по 48,29 гривні (-1 копійка), а продаж по 48,50 гривні (без змін).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 20 серпня, долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-39 копійок), а продають по 41,52 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

Євро купують по 48,25 гривні (+31 копійка), а продають по 48,58 гривні (+1 копійка).

По скільки буде долар та євро?

Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що вартість долара буде залежати від декількох чинників, де найголовнішим буде режим керованої гнучкості.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ринкові механізми курсоутворення ніхто не скасовував: ми констатуємо, що у серпні є певна "зайвина" пропозиції, адже аграрії реалізовують надлишок валюти під жнива, тому роль Нацбанку може бути трохи зменшена, а курсові показники формуватимуться природним шляхом.

Натомість курс євро буде залежати від торгів пари долар/євро, а також від відповідної індексації через пару гривня/долар. Таким чином, співвідношення двох валют може скласти 1 євро до 1,2 долара.

Зауважте! На готівковому ринку долар буде на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.