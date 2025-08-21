Ціна впала, але є нюанс: як змінилися курси валют
- В банках курс купівлі долара становить 41,11 гривні, а продажу – 41,60 гривні, а курс євро такий – купівля по 47,90 гривні, продаж по 48,55 гривні.
- Курс долара залежить від режиму керованої гнучкості, а курс євро – від торгів пари долар/євро та індексації гривня/долар.
В банках валюта несуттєво змінилася за останню добу, а спад відбувся всього на декілька копійок. На чорному ринку ситуація схожа, адже долар втратив всього по 1 копійці при купівлі та продажу.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 21 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,11 гривні (+1 копійка проти 20 серпня) та продаж по 41,60 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,55 гривні (-5 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,45 гривні (-1 копійка), а продати по 41,49 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро по 48,29 гривні (-1 копійка), а продаж по 48,50 гривні (без змін).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 20 серпня, долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-39 копійок), а продають по 41,52 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,25 гривні (+31 копійка), а продають по 48,58 гривні (+1 копійка).
По скільки буде долар та євро?
Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що вартість долара буде залежати від декількох чинників, де найголовнішим буде режим керованої гнучкості.
Ринкові механізми курсоутворення ніхто не скасовував: ми констатуємо, що у серпні є певна "зайвина" пропозиції, адже аграрії реалізовують надлишок валюти під жнива, тому роль Нацбанку може бути трохи зменшена, а курсові показники формуватимуться природним шляхом.
Натомість курс євро буде залежати від торгів пари долар/євро, а також від відповідної індексації через пару гривня/долар. Таким чином, співвідношення двох валют може скласти 1 євро до 1,2 долара.
Зауважте! На готівковому ринку долар буде на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.