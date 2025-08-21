В банках валюта несущественно изменилась за последние сутки, а спад произошел всего на несколько копеек. На черном рынке ситуация похожа, ведь доллар потерял всего по 1 копейке при покупке и продаже.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 21 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,11 гривны (+1 копейка против 20 августа) и продажа по 41,60 гривны (-2 копейки).

Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,55 гривны (-5 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,45 гривны (-1 копейка), а продать по 41,49 гривны (-1 копейка).

Покупка евро по 48,29 гривны (-1 копейка), а продажа по 48,50 гривны (без изменений).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 20 августа, доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-39 копеек), а продают по 41,52 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

Евро покупают по 48,25 гривны (+31 копейка), а продают по 48,58 гривны (+1 копейка).

По сколько будет доллар и евро?

Банкир Тарас Лесовой рассказал в комментарии 24 Каналу, что стоимость доллара будет зависеть от нескольких факторов, где главным будет режим управляемой гибкости.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Рыночные механизмы курсообразования никто не отменял: мы констатируем, что в августе есть определенная "излишек" предложения, ведь аграрии реализуют избыток валюты под жатву, поэтому роль Нацбанка может быть немного уменьшена, а курсовые показатели будут формироваться естественным путем.

Зато курс евро будет зависеть от торгов пары доллар/евро, а также от соответствующей индексации через пару гривна/доллар. Таким образом, соотношение двух валют может составить 1 евро к 1,2 доллара.

Заметьте! На наличном рынке доллар будет на уровне 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.