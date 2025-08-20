Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 20 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 19 августа) и продажа по 41,62 гривны (+2 копейки).

Покупка евро проходит по 47,95 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,60 гривны (+3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,46 гривны (-4 копейки), а продать по 41,50 гривны (без изменений).

Покупка евро по 48,30 гривны (-10 копеек), а продажа по 48,50 гривны (-10 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-39 копеек), а продают по 41,52 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,50 гривны (-44 копейки), а продают по 48,55 гривны (-3 копейки).

Каким будет рынок на этой неделе?

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что валютный рынок остается умеренно ликвидным. Поэтому, признаков системного напряжения нет, а лишь определенные технические коррекции и незначительное укрепление гривны.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Прогнозирую стабильную ситуацию по официальному курсу. Этому способствуют два фактора: сезонное увеличение предложения валюты и режим управляемой гибкости со стороны Национального банка.

Колебания на рынке могут не превысить 1,5% от текущего уровня, но это возможно только при отсутствии значительных фундаментальных шоков.