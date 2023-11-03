Вартість долара тримається: на якому рівні офіційний курс і що буде після вихідних
Другий день поспіль курс долара від НБУ не змінюється. Чого не можна сказати про курс євро. Найцікавіше те, що після вихідних ціна на американську валюту знову впаде.
Яким є офіційний курс 3 листопада
За даними Нацбанку, офіційний курс 3 листопада становив 36,26 гривні за долар. За минулу добу офіційний долар не змінився в ціні.
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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,67 гривні. За добу курс євро виріс на 44 копійки.
Яким буде офіційний курс долара та євро 6 листопада:
- Долар – 36,17 гривні,
- Євро – 38,72 гривні.
За вихідні курс долара має знову подешевшати, а от курс євро навпаки дорожчатиме.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 3 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля готівкового долара відбувалась за 37,4 гривні, а продаж – 37,9 гривні.
- В обмінниках вартість на рівні: купівля – 37,45 гривні, а продаж – 37,85 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,64 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
На якому рівні має бути офіційний курс
У коментарі 24 Каналу експерт Ілля Несходовський розповів, що офіційний курс можуть ще опустити – до 35 гривень за долар, якщо цього захоче НБУ. Втім для такого потрібно буде витратити 2 мільярди золотовалютних резервів.
Саме завдяки продажу резерву гривня в Україні укріплюється, але Несходовський вважає, що це погано вплине на економічну ситуацію в країні.
У порівнянні з попереднім місяцем регулятор продав на 1 мільярд доларів більше й у порівнянні з середнім рівнем на 1,5 мільярда доларів більше. Відтак золотовалютні резерви зменшилися до 39 мільярдів. Логіку цього я не поясню, але це головна причина, чому це саме так.
За словами економіста, курс гривні мав девальвувати – до приблизно 38,5 гривні за долар. А до кінця року мав становити від 38 до 39 гривень за долар. Але зараз Національний банк діє всупереч ринковим тенденціям.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.