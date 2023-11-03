Яким є офіційний курс 3 листопада
За даними Нацбанку, офіційний курс 3 листопада становив 36,26 гривні за долар. За минулу добу офіційний долар не змінився в ціні.
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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,67 гривні. За добу курс євро виріс на 44 копійки.
Яким буде офіційний курс долара та євро 6 листопада:
- Долар – 36,17 гривні,
- Євро – 38,72 гривні.
За вихідні курс долара має знову подешевшати, а от курс євро навпаки дорожчатиме.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 3 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля готівкового долара відбувалась за 37,4 гривні, а продаж – 37,9 гривні.
- В обмінниках вартість на рівні: купівля – на рівні 37,45 гривні, а продаж – 37,85 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,64 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
На якому рівні має бути офіційний курс
У коментарі 24 Каналу експерт Ілля Несходовський розповів, що офіційний курс можуть ще опустити – до 35 гривень за долар, якщо цього захоче НБУ. Втім для такого потрібно буде витратити 2 мільярди золотовалютних резервів.
Саме завдяки продажу резерву гривня в Україні укріплюється, але Несходовський вважає, що це погано вплине на економічну ситуацію в країні.
У порівнянні з попереднім місяцем регулятор продав на 1 мільярд доларів більше й у порівнянні з середнім рівнем на 1,5 мільярда доларів більше. Відтак золотовалютні резерви зменшилися до 39 мільярдів. Логіку цього я не поясню, але це головна причина, чому це саме так.
За словами економіста курс гривні мав девальвувати – до приблизно 38,5 гривні за долар. А до кінця року мав становити від 38 до 39 гривень за долар. Але зараз Національний банк діє всупереч ринковим тенденціям.