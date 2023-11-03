Каков официальный курс 3 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 3 ноября составлял 36,26 гривны за доллар. За прошедшие сутки официальный доллар не изменился в цене.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,67 гривны. За сутки курс евро вырос на 44 копейки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 6 ноября:

Доллар – 36,17 гривны,

Евро – 38,72 гривны.

За выходные курс доллара должен снова подешеветь, а вот курс евро наоборот будет дорожать.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка наличного доллара происходила за 37,4 гривны, а продажа – 37,9 гривны.

покупка наличного доллара происходила за 37,4 гривны, а продажа – 37,9 гривны. В обменниках стоимость на уровне: покупка – на уровне 37,45 гривны, а продажа – 37,85 гривны.

стоимость на уровне: покупка – на уровне 37,45 гривны, а продажа – 37,85 гривны. На черном рынке: покупка – 37,64 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

На каком уровне должен быть официальный курс

В комментарии 24 Каналу Эксперт Илья Несходовский рассказал, что официальный курс могут еще опустить – до 35 гривен за доллар, если этого захочет НБУ. Впрочем, для такого нужно будет потратить 2 миллиарда золотовалютных резервов.

Именно благодаря продаже резерва гривна в Украине укрепляется, но Несходовский считает, что это окажет плохое влияние на экономическую ситуацию в стране.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" По сравнению с предыдущим месяцем регулятор продал на 1 миллиард долларов больше и по сравнению со средним уровнем на 1,5 миллиарда долларов больше. Следовательно, золотовалютные резервы уменьшились до 39 миллиардов. Логику этого я не объясню, но это главная причина, почему именно так.

По словам экономиста, курс гривны должен был девальвировать – до примерно 38,5 гривны за доллар. А до конца года должен составлять от 38 до 39 гривен за доллар. Но сейчас Национальный банк действует вопреки рыночным тенденциям.

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