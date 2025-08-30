Долар на початку вересня: чи чекати змін щодо курсу
- Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні.
- На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень, із можливістю стримування різких змін завдяки режиму керованої гнучкості НБУ.
З початку року офіційний курс долара майже не змінився, а на початок вересня очікується, що валюта буде стабільною. Таким чином, верхня межа, до якої може сягнути долар залишається на позначці в 42 гривні.
Який курс очікувати з 1 вересня?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, підбиваючи підсумки варто зауважити, що за останні 3 місяці офіційний курс долара попри коливання майже не змінився в ціні.
Відтак, курс долара в середньому нижче на 1% – 1,3% за початковий курс року (на початку року він був на позначці 42,02 гривні).
Варто зауважити, що з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція. Таким чином, споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляції була на рівні 14,1%.
За словами Лєсового, у перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою
Зауважте! На міжбанку та на готівковому ринку з 1 вересня по 7 вересня очікується, що долар перебувати в межах 41,6 – 42 гривень.
Крім того, якщо на ринку буде ажіотаж чи сплеск надмірної активності покупців, то завдяки режиму керованої гнучкості НБУ стримуватиме будь-які прояви різких змін.
Що буде з курсом наприкінці серпня?
- Ще раніше у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що курс долара буде стабільним, а всі коливання очікуваними.
- Відтак, зміни прогнозувалися в межах 41,4 гривні та 41,8 гривні за долар.
- Натомість банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу також спрогнозувала, що наприкінці серпня й на початку вересня курс гривні відносно валют рухатиметься в межах 0,5% – 1,5%.