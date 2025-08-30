С начала года официальный курс доллара почти не изменился, а на начало сентября ожидается, что валюта будет стабильной. Таким образом, верхняя граница, до которой может достичь доллар остается на отметке в 42 гривны.

Какой курс ожидать с 1 сентября?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, подводя итоги стоит заметить, что за последние 3 месяца официальный курс доллара несмотря на колебания почти не изменился в цене.

Читайте также Курсы валют изменились: какая цена в банках и на черном рынке

Поэтому, курс доллара в среднем ниже на 1% – 1,3% начального курса года (в начале года он был на отметке 42,02 гривны).

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Стоит заметить, что с июня в Украине постепенно замедляется инфляция. Таким образом, потребительские цены снизились на 0,2%, а в годовом измерении инфляции была на уровне 14,1%.

По словам Лесового, в первую неделю сентября не ожидается глобальных курсовых сдвигов. Дело в том, что цена на валюту не может мгновенно измениться, потому что рынок работает по другой формуле

Заметьте! На межбанке и на наличном рынке с 1 сентября по 7 сентября ожидается, что доллар находиться в пределах 41,6 – 42 гривен.

Кроме того, если на рынке будет ажиотаж или всплеск чрезмерной активности покупателей, то благодаря режиму управляемой гибкости НБУ будет сдерживать любые проявления резких изменений.

Что будет с курсом в конце августа?