Доллар в начале сентября: ждать ли изменений по курсу
- Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность в начале сентября с верхней границей в 42 гривны.
- На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен, с возможностью сдерживания резких изменений благодаря режиму управляемой гибкости НБУ.
С начала года официальный курс доллара почти не изменился, а на начало сентября ожидается, что валюта будет стабильной. Таким образом, верхняя граница, до которой может достичь доллар остается на отметке в 42 гривны.
Какой курс ожидать с 1 сентября?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, подводя итоги стоит заметить, что за последние 3 месяца официальный курс доллара несмотря на колебания почти не изменился в цене.
Поэтому, курс доллара в среднем ниже на 1% – 1,3% начального курса года (в начале года он был на отметке 42,02 гривны).
Стоит заметить, что с июня в Украине постепенно замедляется инфляция. Таким образом, потребительские цены снизились на 0,2%, а в годовом измерении инфляции была на уровне 14,1%.
По словам Лесового, в первую неделю сентября не ожидается глобальных курсовых сдвигов. Дело в том, что цена на валюту не может мгновенно измениться, потому что рынок работает по другой формуле
Заметьте! На межбанке и на наличном рынке с 1 сентября по 7 сентября ожидается, что доллар находиться в пределах 41,6 – 42 гривен.
Кроме того, если на рынке будет ажиотаж или всплеск чрезмерной активности покупателей, то благодаря режиму управляемой гибкости НБУ будет сдерживать любые проявления резких изменений.
Что будет с курсом в конце августа?
- Еще раньше в комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что курс доллара будет стабильным, а все колебания ожидаемыми.
- Поэтому, изменения прогнозировались в пределах 41,4 гривны и 41,8 гривны за доллар.
- Зато банкир Анна Золотько для 24 Канала также спрогнозировала, что в конце августа и в начале сентября курс гривны относительно валют будет двигаться в пределах 0,5% – 1,5%.