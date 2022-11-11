Долар знову трохи зріс: де найвигідніше купляти валюту
Долар в обмінниках трішки зріс за добу. Натомість у банках спостерігається спад американської валюти на 10 копійок. Крім того, євро стрімко почало дорожчати.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 11 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,10 гривні (без змін проти 10 листопада), а продати за 40,60 гривні (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 39,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 40,50 гривні (+30 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,41 (+18 копійок), а продають – за 40,61 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,03 гривні (+40 копійок), а продаж – 40,93 гривні (+88 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (+2 копійка), а продаж – 40,60 гривні (без змін).
- Євро купують по 39,90 гривні (+15 копійок), а продають за 40,45 гривні (+45 копійок).
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Чи очікувати нового росту долара
Як розповідає 24 каналу економіст Олег Пендзин, наразі потрясінь на валютному ринку не очікується, оскільки готівкової валюти достатньо, а налагодження експорту створює фундамент для подальшої стабільності гривні.
Наразі потрясінь на ринку не очікується, а у разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцнішає і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу,
– пояснює Олег Пендзин
Крім того, за словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, курс у 2023 році може бути навіть нижчим за 40 гривень, адже проєкт бюджету завжди песимістичні показники.