Долар подорожчав, а євро подешевшало: який курс встановив НБУ

Сьогодні, 17 січня, Нацбанк встановив курс долара вищим, ніж вчора. Водночас курс євро "просів" на майже 20 копійок.

Офіційний курс 17 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 17 січня сягнув 37,92 гривні за долар. Вартість виросла на 6 копійок проти курсу 16 січня.

Читайте також Девальвація рубля за 2023 рік стала рекордною з 2015 року, – НБУ

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,28 гривні, що на 19 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 18 січня:

Долар – 37,89 гривні,

Євро – 41,21 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 17 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38 гривень , а продаж – 38,70 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,96 гривні , а продаж – 38,76 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,46 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

Що буде з гривнею

За прогнозом Юрій Крохмаль, експерта з Банку Авангард, подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення, можливе тоді, коли питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів буде вирішене.

Погоджується з тим і Тетяна Попович, директорка з ринків капіталу Sense Bank. На її думку, надання міжнародної фінансової допомоги надасть значну психологічну підтримку гривні.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.

За прогнозом, протягом наступних тижнів офіційний курс долара буде залишатися в діапазоні 37,5 − 38,1 гривні за долар.