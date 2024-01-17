Официальный курс 17 января

За данным Нацбанка, официальный курс 17 января достиг 37,92 гривны за доллар. Стоимость выросла на 6 копеек против курса 16 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,28 гривны, что на 19 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 18 января:

Доллар – 37,89 гривны,

Евро – 41,21 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 17 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38 гривен , а продажа – 38,70 грн.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,96 гривны , а продажа – 38,76 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,46 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

Что будет с гривной

По прогнозу Юрий Крохмаль, эксперта из Банка Авангард, дальнейшее снижение давления на гривну или даже ее укрепление возможно тогда, когда вопрос бюджетной поддержки Украины со стороны западных партнеров будет решен.

Соглашается с тем и Татьяна Попович, директор по рынкам капитала Sense Bank. По ее мнению, предоставление международной финансовой помощи предоставит значительную психологическую поддержку гривне.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Это, правда, не означает, что курс не должен двигаться вообще - нормальная реакция на всплески спроса или предложения естественна.

Обратите внимание! По прогнозу, в течение следующих недель официальный курс доллара будет оставаться в диапазоне 37,5 – 38,1 гривны за доллар.