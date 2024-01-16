Как обеспечить эффективность санкций

Глава НБУ Андрей Пышный рассказал в авторской колонке для 24 Канала, что в прошлом году стали важными изменениями в законодательстве США, которые отвечают за финансовую ответственность финансовых учреждений в отношении трансакций в ключевых отраслях российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу.

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Пока важно поддерживать этот контроль, поскольку Россия постоянно пытается обходить санкции. Привлечение частного сектора, особенно банков, имеет большое значение в преодолении этого вызова и обеспечении эффективности санкций.

Заметьте! Есть ожидание, что иностранные банки усилят исполнение санкций в соответствии с действующими регуляциями. Украинские банки уже ведут мониторинг связей клиентов с Россией.

Что планирует НБУ

В 2024 году Национальный банк Украины намерен усилить эту работу, чтобы институционально обеспечить эффективный режим санкций как в Украине, так и среди партнерских стран.

Андрей Пышный Глава Национального банка Украины У нас много идей относительно дальнейшей изоляции России от мировой финансовой системы, запрета использования иностранных технологий российскими банками. И постоянно настаиваем на том, что страны должны вводить жесткие институциональные рамки для контроля финансовых операций с Россией.

Однако самым ожидаемым шагом от санкционной коалиции является возобновление замороженных российских активов, включая суверенные, для поддержки Украины. Это может быть оправданной контрмерой в соответствии с действиями России, которая продолжает агрессивную полномасштабную войну и ежедневно террористические акции против Украины.

Санкции против России

С 1 января 2024 года начал действовать 12-й пакет санкций, введен Евросоюзом против России. Он предусматривает запрет на транзит всех товаров, используемых в поле боя. Также под ограничения попали российские бриллианты, 147 физических и юридических лиц получили персональные ограничения.

В январе США усилили санкции, направленные против торговцев и судоходных компаний, перевозящих нефть оккупанта. После этого у Москвы стали появляться признаки проблем с экспортом.