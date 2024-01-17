Офіційний курс 17 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 17 січня сягнув 37,92 гривні за долар. Вартість виросла на 6 копійок проти курсу 16 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,28 гривні, що на 19 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 18 січня:

Долар – 37,89 гривні,

Євро – 41,21 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 17 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38 гривень , а продаж – 38,70 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,96 гривні , а продаж – 38,76 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,46 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

Що буде з гривнею

За прогнозом Юрій Крохмаль, експерта з Банку Авангард, подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення, можливе тоді, коли питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів буде вирішене.

Погоджується з тим і Тетяна Попович, директорка з ринків капіталу Sense Bank. На її думку, надання міжнародної фінансової допомоги надасть значну психологічну підтримку гривні.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.

Зверніть увагу! За прогнозом, протягом наступних тижнів офіційний курс долара буде залишатися в діапазоні 37,5 − 38,1 гривні за долар.