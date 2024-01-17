Офіційний курс 17 січня
За даними Нацбанку, офіційний курс 17 січня сягнув 37,92 гривні за долар. Вартість виросла на 6 копійок проти курсу 16 січня.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,28 гривні, що на 19 копійок менше, ніж було вчора.
Яким буде офіційний курс долара та євро 18 січня:
- Долар – 37,89 гривні,
- Євро – 41,21 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 17 січня долар коштує:
- В банках купівля становить 38 гривень, а продаж – 38,70 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,96 гривні, а продаж – 38,76 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,46 гривні, а продаж – 38,60 гривні.
Що буде з гривнею
За прогнозом Юрій Крохмаль, експерта з Банку Авангард, подальше зниження тиску на гривню, або навіть її укріплення, можливе тоді, коли питання бюджетної підтримки України з боку західних партнерів буде вирішене.
Погоджується з тим і Тетяна Попович, директорка з ринків капіталу Sense Bank. На її думку, надання міжнародної фінансової допомоги надасть значну психологічну підтримку гривні.
Це, щоправда, не означає, що курс не має рухатися взагалі - нормальна реакція на сплески попиту чи пропозиції є природною.