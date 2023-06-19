Євро дорожчає, а долар тримається ціни: як за вихідні змінився курс

19 червня 2023, 09:57
Читать новость на русском

За вихідні долар в банках залишається стабільним. Ціна лише трішки опустилася при продажі. Цікаво, що в обмінниках ціна навпаки лізе вгору. Водночас євро набирає обертів і дорожчає як у банках, так і в обмінниках.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 19 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 16 червня), а продаж – 37,30 гривні (-5 копійок).

Читайте також Зламає стабільність: через що курс долара може різко змінитись

  • Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (+15 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках 

  • В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,32 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,45 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,89 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,11 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,21 гривні (+1 копійка).
  • Євро купують по 40,60 гривні (+10 копійок), а продають за 40,80 гривні (+10 копійок).

Як фактор війни впливає на долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, події, які пов'язані з повномасштабною війною, можуть непрямо тиснути на готівковий валютний ринок. Таким чином важливими є у такій ситуації зважена позиція обмінних пунктів. Крім того, відсутність чи вчасне притлумлення будь-яких панічних ознак у настроях громадян.

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

У зв'язку з чим, Для гравців ринку дуже важливою є "стійкість" до будь-яких рефлексій чи сенсацій: кожне зайве слово може стати спекулятивним інструментом та, в тій чи іншій мірі, вплинути на громадян. "Мовчанка" – це, мабуть, найкращі гамівні "ліки" для охочих до спекуляцій.

Сьогодні WhiteBIT об’єднує 3,5 млн зареєстрованих користувачів у всьому світі. Місія компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптоспільноту, надаючи безпечну й просту у використанні платформу.
Автор: Валерія Городинська