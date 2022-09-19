Долар стрімко виріс за вихідні та встановив новий максимум: що сталося

Готівковий курс за вихідні відчутно змінився, переваливши за нову психологічну позначку. За скільки можна купити та здати валюту в банках, обмінниках, на чорному ринку, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,00 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 16 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,82 гривні за долар (+12 копійок). Відтак курс готівкового долара встановив новий максимум.

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Спред на готівкове євро відчутно зросло – банки купують за 40,37 гривні (-3 копійки), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,53 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,88 79 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,63 гривні (+4 копійки) та продаж – 41,18 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,95 гривні (+25 копійок), а продаж – 42,20 гривні (+35 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+35 копійок). Євро продають по 40,90 гривні (+15 копійок), а купують за 41,20 гривні (+10 копійок).

Що відбувається з доларом

У проєкті бюджету на 2023 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 гривень, а наприкінці наступного року курс сягне 50 гривень. Нагадаємо, що офіційний курс долара від НБУ зафіксований на рівні 36,57 гривні.

Готівковий курс долара минулого тижня виріс та пробив психологічний бар'єр у 42 гривні. Це пов'язано з дефіцитом банкнот на ринку. Проте ситуація може стабілізуватися.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зростання готівкового курсу вище позначки 42 гривні за долар суттєво збільшує економічну доцільність придбання валюти за "депозитною" схемою, за якою наразі можна придбати долари по курсу 37,50 – 38,00 гривні за долар. Це буде стримувати подальше зростання курсу на готівковому ринку. Тож цього тижня, на мою думку, він буде знаходитися в межах коридору 41,50 – 42,50 гривні за долар.