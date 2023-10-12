Курс долара у 2024 році: за скільки українці купуватимуть валюту
МВФ прогнозує, що наприкінці цього року – початку наступного може статись девальвація гривні, а курс долара сягне 40 гривень. Однак у деяких аналітиків менш песимістичні прогнози щодо курсу.
Яким буде курс на думку МВФ
У МВФ вважають, що середньорічний курс долара становитиме:
- у 2023 році – 37,5 гривні за долар;
- у 2024 році – 41,4 гривні за долар;
Читайте також Курс долара у жовтні: чи готуватись до ажіотажних сплесківОднак варто зауважити, що часто прогнози МВФ щодо курсу не збігаються, а гривня наразі досить міцна. Так, наприклад, сьогодні готівковий курс долара перебуває у коридорі 37,4 – 38,25 гривні за долар.
Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу раніше зауважував, що не варто чекати на різкий ріст курсу. На його думку, Нацбанк контролює ситуацію, а тому скуповувати валюту населенню масово не варто.
Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати курс,
– вважає він.
Тож він прогнозує, що найближчим часом долар буде на рівні 37 – 37,5 гривні. Ба більше, що перехід від фіксованого курсу до гнучкого курсу – це позитивний момент для економіки України.
Яким буде курс долара на думку інших аналітиків:
- У Dragon Capital вважають, що в кінці 2023 року долар буде у межах 36,6 – 37,5 гривні за долар.
- Concorde Capital наголошують, що значення 36,6 гривні за долар буде до кінця 2024 року.