Каким будет курс по мнению МВФ
В МВФ считают, что среднегодовой курс доллара составит:
- в 2023 году – 37,5 гривны за доллар;
- в 2024 году – 41,4 гривны за доллар;
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Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу ранее замечал, что не стоит ожидать резкого роста курса. По его мнению, Нацбанк контролирует ситуацию, а потому скупать валюту населению массово не стоит.
Золотовалютные резервы сейчас находятся на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать курс,
– считает он.
Он прогнозирует, что в ближайшее время доллар будет на уровне 37 - 37,5 гривны. Более того, переход от фиксированного курса к гибкому курсу – это положительный момент для экономики Украины.
Каким будет курс доллара по мнению других аналитиков:
- В Dragon Capital считают, что в конце 2023 года доллар будет в пределах 36,6 – 37,5 гривны за доллар.
- Concorde Capital отмечают, что значение 36,6 гривны за доллар будет до конца 2024 года.