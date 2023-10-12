Яким буде курс на думку МВФ

У МВФ вважають, що середньорічний курс долара становитиме:

у 2023 році – 37,5 гривні за долар;

– 37,5 гривні за долар; у 2024 році – 41,4 гривні за долар;

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Однак варто зауважити, що часто прогнози МВФ щодо курсу не збігаються, а гривня наразі досить міцна. Так, наприклад, сьогодні готівковий курс долара перебуває у коридорі 37,4 – 38,25 гривні за долар.

Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу раніше зауважував, що не варто чекати на різкий ріст курсу. На його думку, Нацбанк контролює ситуацію, а тому скуповувати валюту населенню масово не варто.

Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати курс,

– вважає він.

Тож він прогнозує, що найближчим часом долар буде на рівні 37 – 37,5 гривні. Ба більше, що перехід від фіксованого курсу до гнучкого курсу – це позитивний момент для економіки України.

Яким буде курс долара на думку інших аналітиків: