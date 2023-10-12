Ситуація на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий нагадує під час розмови з 24 Каналом, що після переходу регулятора до гнучкого курсу аргументів, щодо можливого зростання чи навпаки – падіння курсів валют було вдосталь.

Цікаво НБУ скасував фіксований курс: як це позначиться на ціні житла восени

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Водночас жоден прогноз не виправдався: дії регулятора були досить професійними та обачними. Стратегічно для ринку важливо було відчути ґрунт під ногами.

На думку банкіра, вже зараз можна зробити проміжні висновки, зокрема відмітити те, що впроваджена модель "керованої гнучкості" наразі себе виправдала, адже безготівковий ринок, хоч не повністю, але вже відчув "свободу" курсоутворення.

Разом з тим Лєсовий підкреслює, що головні зміни ще попереду, але вони будуть продиктовані ринком – співвідношенням попиту та пропозиції.

Що відбувається на міжбанку

Коливання на міжбанку знаходяться у "фарватері" колишнього фіксованого курсу. Також варто нагадати, що валютні інтервенції НБУ у перші 2 дні після скасування фіксованого курсу склали понад 700 мільйонів доларів, що, на думку банкіра, не дало змоги "розігнати" курс збільшеним попитом.

Фактично потужні валютні вливання на міжбанк зберегли курсові показники, що були до "керованої гнучкості",

– пояснює він.

Лєсовий вважає, що подальші коливання на міжбанку можливі як в бік здорожчання, так і в бік зменшення курсів, але такі зміни будуть в межах 2 – 3% від попереднього курсу міжбанку. "Тут важливо підкреслити, що це можлива максимальна амплітуда змін, в реальності діапазон курсових змін буде набагато меншим", – наголошує він.

Після впровадження нового курсового "режиму" готівковий ринок підлаштовуватиметься під нього з додаванням до курсу міжбанку ще 1 – 1,5%. "Вільний" курс на міжбанку з часом може призвести до скорочення різниці між безготівковим та готівковим курсами до 1 – 1,5%,

– розповідає банкір.

Зверніть увагу! Чистий продаж іноземної валюти НБУ із метою збалансування ринку минулого тижня становив 1,15 мільярда доларів, що майже удвічі більше, ніж тижнем раніше (617 мільйонів доларів). На думку ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, це дозволило зберегти обмінний курс гривні щодо долара на міжбанківському ринку на рівні, близькому до його попереднього фіксингу (36,59 гривні за долар).

Яким буде курс у жовтні

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що впродовж 16 – 22 жовтня курсові коливання на готівковому ринку перебуватимуть в коридорі:

37,5 – 38,5 гривень за долар:

38,5 гривень за долар: 39 – 42 гривні за євро.

Але найголовніше – курс "не пустився берега" та найближчим часом на ринку навряд чи можливі ажіотажні сплески, що можуть суттєво вплинути на курсові показники,

– додає він.

Цікаво! За прогнозом МВФ середній курс цьогоріч буде на рівні 37,5 гривні за долар, а у 2024 році складе 41,4 гривні за долар, що ідентично курсу, який заклав уряд у бюджет-2024.

За скільки можна купити та продати долар сьогодні

12 жовтня купівля долара в банках в середньому складає 37,5 гривні, а продаж – 38,2 гривні.

в середньому складає 37,5 гривні, а продаж – 38,2 гривні. В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні, а продаж – 38,25 гривні.

купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні, а продаж – 38,25 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень, а продаж – 38,15 гривні.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.