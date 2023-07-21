Долар по 36,6, ріст резервів та довіра населення: як змінився долар за рік фіксованого курсу

Цьогоріч 21 липня буде рік, як НБУ зафіксували курс на рівні 36,6 гривні. За цей час долар встиг сягнути майже 42 гривень, потім "сповзти"до майже 36,6 гривні. Крім того, якщо раніше українці відчували дефіцит іноземної валюти, зараз цього навіть ніхто не згадає.

Чому НБУ підняв фіксований курс на 25%

21 липня 2022 року НБУ підняв офіційний курс на 25% й зафіксував долар на рівні 36,56 гривні. Після цього рішення готівковий курс долара стрімко зріс до понад 41 гривні.

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Якщо порівняти з рівнем курсу на сьогодні, то він вже близький до офіційного – коливається від 36,6 гривні до 36,9 гривні.

, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, Нацбанк зафіксував курс на рівні 29,25 гривні. Причиною для цього стала стабільність роботи фінансової системи.

Зміни у липні щодо курсу мали збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення, а також, підтримати стійкість економіки в умовах війни.

Відтак з 21 липня були здійснені такі заходи:

Продаж безготівкової валюти громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від 3 календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень (в еквіваленті).

Ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном. Відтак рівень було змінено зі щомісячного на щотижневий – 12,5 тисяч гривень (в еквіваленті) на 7 календарних днів.

Але українці надалі можуть знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тисяч гривень на місяць.

З 25 липня буде скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту тощо.

Два абсолютно різні ринки: як змінився курс за 365 днів

Як розповідає у розмові з 24 Каналом Василь Невмержицький, фінансовий аналітик, фіксація курсу позитивно вплинула на стан міжнародних резервів. А це чи ненайголовніше для нашої країни, яка веде бойові дії та залежить від міжнародних донорів.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Крім того, таке рішення допомогло не провокувати інфляцію та спекулятивний курс на готівковому ринку.

Водночас Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, у коментарі 24 Каналу розповіла, що за останній рік змін на готівковому ринку було чимало. Їх настільки багато, що 12 місяців тому і зараз – це два абсолютно різні ринки.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Усю другу половину минулого року попит на іноземну валюту дуже суттєво перевищував пропозицію, а дефіцит банкнот іноземної валюти через зруйновану логістику, призвів до дуже сильного зростання вартості долара на готівковому ринку.

Відтак на піку долар сягнув 42,7 гривні за долар. Тобто різниця з офіційним курсом перевищувала 16%. Водночас банкірка додає, що зараз, для порівняння, вона становить трохи понад 1%.

Крім того, зростання готівкового курсу підсилювало девальваційні очікування та призводило до додаткового зростання вартості іноземної валюти.

Восени 2022 року денне сальдо між придбаною та проданою населенням валютою перевищувало 40 мільйонів доларів.

Протягом минулого та вже цього року НБУ ухвалив чимало рішень, які зрештою змогли заспокоїти ситуацію. Частина з них прямо стосувалася валютного ринку:

регулятор розширив ліміти продажу готівкової валюти населенню для банків,

запустив "депозитну схему" придбання безготівкової валюти,

проводив аукціони для продажу банкнот іноземної валюти в період гострого їх дефіциту.

Крім того, були ухвалені рішення, які зрештою змогли підвищити популярність гривневих депозитів серед населення. Перелічувати усі їх не має сенсу. Але у підсумку українці отримали можливість вкладати вільні гривні на строкові вклади під 17 – 21% річних,

– додає Золотько.

Таке рішення на фоні інфляції, що стрімко уповільнюється, стало хорошою альтернативою придбанню іноземної валюти.

Якщо підсумувати, то станом на середину липня ринок фіксує стабільно позитивне сальдо операцій фізосіб з іноземною валютою. Попит на придбання доларів та євро суттєво скоротився, а готівковий курс впритул наблизився до котирувань Міжбанківського валютного ринку.

Чи буде курс рухатися в бік офіційного

Невмержицький пояснює, що важко говорити щодо того, яким буде курс зараз і чи буде він ближче до офіційного. Аналітик пояснює це тим, що ведуться бойові дії на території України.

У нас є ситуації як підрив росіянами Каховської ГЕС. Тобто це все події, які ми не очікували. Тому ніхто не може прогнозувати, що буде з курсом. Ми ніколи не жили у такій ситуації, яка є зараз. Ми не знаємо, які можуть бути завтра виклики,

– каже співрозмовник.

Втім на поточний час НБУ як регулятор грошово-кредитної валюти та контролю валютної політики, прийняв такі заходи, які сприяли стабільності банківської системи.

Це, відповідно, населення України несе гроші в банк на депозити. Ми бачимо зростання грошових коштів у гривні на банківських рахунках. Також, картки, якими користуються українці за кордоном та розраховуються у валюті за товари та послуги, працюють. При цьому курс показав, що гривня укріпилася до майже 37 гривні. Це говорить про те, що з боку населення є довіра до національної грошової одиниці,

– додає експерт.

А от Анна Золотько прогнозує, що цілком ймовірні зараз ситуативні тимчасові хвилі зміцненні гривні на фоні масового розпродажу валюти. Загалом такі прецеденти протягом року траплялися кілька разів.

Але стратегічно вартість іноземної валюти на готівковому ринку буде тягнутися до котирувань МВРУ. Зараз вони обмежені діапазоном +/- 1%, та, зважаючи на той факт, що попит у цьому сегменті стабільно перевищує пропозицію, торги зазвичай проходять поблизу верхньої границі вказаного діапазону,

– каже Анна Золотько.

Зараз теоретичний мінімум вартості долара на готівковому ринку знаходиться в коридорі 37,0 – 37,2 гривні за долар.

Але більш турбулентним для курсу може виявитися кінець липня. У той період НБУ проводитиме планове засідання монетарного комітету. Цілком ймовірно, що регулятор ухвалить рішення про зниження облікової ставки. Це означатиме для ринку, що розпочато етап пом’якшення монетарної політики.

На думку Золотько, це може спровокувати спекулятивні атаки на гривню та спричинити тимчасове зростання курсу.

Довідка: у 2022 році НБУ різко підвищив облікову ставку до 25%, через три місяці після початку повномасштабної війни в Україні. Наразі вона все ще знаходиться на рівні 25% річних.

Втім з умови відсутності різких змін у загальній ситуації, на горизонті 2 – 3 місяців готівковий курс буде тягнутися до котирувань МВРУ.

Яка зараз ситуація на готівковому ринку

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що в останній тиждень липня на готівковому ринку змін не передбачається. Відповідно до цього курсовий коридор коливань збережеться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу. Водночас на курс євро впливатиме співвідношення пари долар/євро на міжнародному ринку.

На курсову стабільність вплинула істотно інфляція в країні. З початку 2023 року вона склала 4,6%, а це в середньому щомісяця по 0,77%. У річному вимірі інфляція складе 12,8%.

Крім того, накопичення зовнішніх резервів на рівні 39 мільярдів доларів дають основу для подальшої стабільності економіки.

За прогнозами він будета

Тарас Лєсовий запевнив, що на валютному ринку ситуація буде досить прогнозованою і спокійною, а з економічного боку на готівковому ринку годі чекати якихось "катаклізмів".