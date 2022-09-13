Яким буде курс долара у 2023 році: з'явилася головна цифра бюджету

Українська гривня суттєво девальвувала у 2022 році через війну росії проти України. Кабмін підготував проєкт бюджету, у якому спрогнозував курс долара на наступний рік.

Відповідний проєкт вже з'явився у Верховній Раді. Але до остаточного ухвалення він ще має пройти 2 читання, а відтак може зазнати змін.

Актуально Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік: попередні основні показники

Яким буде курс долара у 2023 році

Кабінет міністрів заклав середньорічний курс долара у 2023 році на рівні 42 гривень. Це вкрай важливий показник, адже від нього залежить низка інших показників, як-от доходи та видатки бюджету. Адже саме за цим курс очікують, скільки Україні принесе експорт продукції, а скільки Україна витратить на імпорт.

Та в уряді наголошують, що через війну будь-які прогнози є неточними, оскільки все залежить від ситуації на фронті.

Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проєкт бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради — це консервативний середньо песимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм,

– наголосили в уряді.

Зазначимо, що наразі офіційний курс долара зафіксований на рівні 36,57 гривні. А от готівковий коливається в межах 41 – 42 гривень за долар.

Інші важливі показники бюджету

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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